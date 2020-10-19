Комплексные строительные услуги
Технологическая обвязка трубопроводов ДНС Имилорского месторождения
Строительство дожимной насосной установки (ДНУ) Восточно-Ингниского лицензионного участка
За пол года собрали первую в России Мобильную установку предварительного сброса воды (МУПСВ)
Выполнили техническое перевооружение (замена оборудования и вторичной аппаратуры) Системы измерения количества нефти (СИКН)
Капитальное строительство Станции поверки и калибровки счетчиков в г. Нефтеюганск
Спроектировали, построили и запустили современную почасовую гостиницу
Проектирование и капитальное строительство двух корпусов общей площадью 3000 м2
Объект был создан полностью нашими силами: Дизайн-проект, комплектация, проектные работы, строительство, поставка мебели и оборудования.
Строительство жилого дома, спортивной площадки (хоккейный корт, волейбол, футбол, баскетбол), ландшафтный дизайн, реконструкция инженерных сетей, системы охраны. Всего 72 объекта, в том числе, водоем, фонтан, работы из гранита, дровяной камин и тд.
Текущий ремонт спортивного зала, тренажерных залов, АУ «Сургутский политехнический колледж» г. Сургут, ул. Маяковского 41
«Капитальный ремонт фасада.
Утепление, изготовление фасадных кассет из композитного материала, устройство вентилируемого фасада. Архитектурная подсветка и вывеска.»
Создание объектов в рамках EPC контрактов (проектирование, строительство, комплектация и ввод в эксплуатацию)
Мы команда опытных специалистов. Занимаемся строительством с 2007 года. Работаем на территории ХМАО и ЯНАО.
Если вам нужен современный, оперативный и надежный подрядчик — звоните. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!
Знаем, как собрать эффективную команду специалистов под конкретный объект.
Каждая задача рассматривается нами как проект, с конечной целью и точными показателями.
У нас большой опыт работы с крупными государственными заказчиками и нефтяными корпорациями.
Работаем с опросными листами и ТЗ, умеем выполнить индивидуальную задачу.