Строительная компания «Стройтэк»

Мы команда опытных специалистов. Занимаемся строительством с 2007 года. Работаем на территории ХМАО и ЯНАО.

Если вам нужен современный, оперативный и надежный подрядчик — звоните. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!