+7 (982) 180-17-77 mail@strtk.ru
г. Сургут, ул. Университетская, 41
+7 (982) 180-17-77 mail@strtk.ru
г. Сургут, ул. Университетская, 41
Группа компаний «Стройтэк»

Комплексные строительные услуги

Строительство промышленных и гражданских объектов любой сложности
14
лет на рынке
43
выполненных
проекта
2.6 млрд.
бюджет
объектов
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Технически сложные промышленные объекты

Технологическая обвязка трубопроводов ДНС Имилорского месторождения

Установка сепарации нефти (2020)
ДНС Имилорского месторождения

Строительство дожимной насосной установки (ДНУ) Восточно-Ингниского лицензионного участка

Дренажно насосная установка (2019-2020)
Восточно-Ингинский лицензионный участок

За пол года собрали первую в России Мобильную установку предварительного сброса воды (МУПСВ)

Мобильная установка предварительного сброса воды (МУПСВ) (2019)
Средне-Назымский лицензионный участок

Выполнили техническое перевооружение (замена оборудования и вторичной аппаратуры) Системы измерения количества нефти (СИКН)

Тех. перевооружение СИКН №804 (2019—2020)
Южно-Тарасовское месторождение

Капитальное строительство Станции поверки и калибровки счетчиков в г. Нефтеюганск

Станция поверки и калибровки счетчиков (СПКС)
г. Нефтеюганск, АО Роснефть

Выторфовка и отсыпка площадки, строительство лежневки, свайное основание. Концевой делитель фаз трубный (КДФТ) на ДНС-2 Среднеугутского месторождения.

Концевой делитель фаз трубный (КДФТ) (2017-2018)
ДНС-2 Среднеугутского месторождения
Все объекты

Административные и социальные объекты

Спроектировали, построили и запустили современную почасовую гостиницу

Арт-отель «Ловин» (2020)
г. Сургут

Проектирование и капитальное строительство двух корпусов общей площадью 3000 м2

Административный корпус службы капитального строительства (2016-2018)
Нефтеюганский район

Объект был создан полностью нашими силами: Дизайн-проект, комплектация, проектные работы, строительство, поставка мебели и оборудования.
Строительство жилого дома, спортивной площадки (хоккейный корт, волейбол, футбол, баскетбол), ландшафтный дизайн, реконструкция инженерных сетей, системы охраны. Всего 72 объекта, в том числе, водоем, фонтан, работы из гранита, дровяной камин и тд.

Гостиница ПИМ (2011)
г. Нефтеюганск Президентский корпус АО Роснефть в ХМАО

Текущий ремонт спортивного зала, тренажерных залов, АУ «Сургутский политехнический колледж» г. Сургут, ул. Маяковского 41

Ремонт спортзала АУ «СПК» (2020)
г. Сургут

«Капитальный ремонт фасада.
Утепление, изготовление фасадных кассет из композитного материала, устройство вентилируемого фасада. Архитектурная подсветка и вывеска.»

Культурный центр Обь (2010)
г. Нефтеюганск, 2-й микрорайон, 34

Выполнили второй этап строительных работ, бетонные полы, подготовили всю документацию и ввели станцию технического обслуживания в эксплуатацию.

Строительство СТО с автомойкой
пгт. Федоровский
Все объекты

Услуги

К нам обращаются, когда нужно построить / осуществить:

Создание объектов в рамках EPC контрактов (проектирование, строительство, комплектация и ввод в эксплуатацию)

Строительство технически сложных промышленных объектов

Строительство административных и социальных объектов

Капитальный ремонт зданий и сооружений

Техническое перевооружение действующих промышленных объектов

О компании

Строительная компания «Стройтэк»

Мы команда опытных специалистов. Занимаемся строительством с 2007 года. Работаем на территории ХМАО и ЯНАО.

Если вам нужен современный, оперативный и надежный подрядчик — звоните. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!

Наши преимущества
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Преимущества

Управляем строительством

Знаем, как собрать эффективную команду специалистов под конкретный объект.

 

Движемся к результату

Каждая задача рассматривается нами как проект, с конечной целью и точными показателями.

 

Понимаем заказчика

У нас большой опыт работы с крупными государственными заказчиками и нефтяными корпорациями.

 

Вникаем в суть

Работаем с опросными листами и ТЗ, умеем выполнить индивидуальную задачу.

 

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